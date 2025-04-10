قوى الأمن: توقيف مواطن لتنفيذه عمليات سلب ونشل منتحلًا صفة أمنية في جبل لبنان وبيروت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في الآونة الأخيرة، حصلت عدّة عمليّات سلب ونشل من قبل شخص مجهول الهويّة ينتحل صفةً أمنيّةً، في عدد من مناطق محافظتَي جبل لبنان وبيروت، وبخاصّةٍ في محلّة ​طريق المطار​، حيث كان آخِر هذه العمليّات بتاريخ 2025-03-31، إثر أقدام المشتبه به على سلب أحد المواطنين؛ وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي فيديو يوثّق الحادثة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قامت بها ​شعبة المعلومات​، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: "م. خ." (مواليد عام 1996، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ونشل، مخدّرات؛ وسرقة درّاجات آليّة".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتاريخ 2025-04-04، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في محلّة ​برج البراجنة​، على متن درّاجة آليّة من نوع "لاندي" لون أزرق وأسود، تمّ ضبطها".

وأشارت إلى أنّ "بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته هاتف خلوي ومبلغ مالي. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".