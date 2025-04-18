شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: ندعم استمرار النظام الانتخابي الحالي ولا حاجة لزيادة عدد المقاعد والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحزب استعد لانتخابات المجالس النيابية منذ فترة طويلة من خلال إعداد الكوادر، صياغة ترتيبات هيكلية مفصلة تستهدف تعزيز التواجد الحزبي في الشارع، وتكثيف التفاعل مع المواطنين في كافة المحافظات، وزيادة جهود لجان الحزب النوعية، هذا بالإضافة الى تبنى أجندة تشريعية تلبي مطالب وطموحات المواطنين.

وفيما يخص عدد المقاعد أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن رؤية الحزب بخصوص قوانين الانتخابات البرلمانية، والتي تم طرحها خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2022 ، جاءت ضمن المحور السياسي للجنة "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي"، ونرى أن عدد المقاعد الحالية مناسب ولا توجد حاجة ملحة لتغيير عدد المقاعد، وللهيئة الوطنية للإنتخابات وفقا لقانون تأسيسها الحق فى اقتراح إعادة تقسيم الدوائر.

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، الى أن الحزب يدعم النظام الانتخابي المعمول به حاليًا في قانوني مجلسي النواب والشيوخ، والذي يقوم على تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة المغلقة و50% للفردي في مجلس النواب.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب يعتزم المنافسة على جميع المقاعد الفردية، وفيما يخص القوائم سيكون هناك إئتلافات حزبية ولكن من المبكر جدا الحديث عنها.