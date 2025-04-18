شكرا لقرائتكم خبر عن 13.62 مليار جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل فى موازنة 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت موازنة العام المالي 2025/2026 زيادة في مخصصات قدرها 13.62 مليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل، بزيادة قدرها 14.3% مقارنة بمخصصات العام المالي السابق التي قدرت بنحو 11.920 مليار جنيه، حسبما ورد بالبيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك عن السنة المالية الجديدة، والمقدم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

يأتى هذا التوسع في الدعم ضمن جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بما يواكب خطط التنمية المستدامة.

ويُعد هذا الدعم جزءاً من استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين من محدودي الدخل، من خلال تسهيل حصولهم على وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة وشروط ميسرة.

أيضا تأتي هذه المخصصات، في إطار التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الفئات، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.