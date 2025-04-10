سلوم: رفع معاش الصيادلة المتقاعدين الى 670 دولارا شهريّاً ليكون الاعلى

أعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم في بيان، أن "لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعدي للصيادلة المتقاعدين الى 670 دولارا شهرياً، ليكون الاعلى بين كل النقابات، وذلك بفضل الاصلاحات الداخلية المتخذة في النقابة، وتعديل الرسوم وجهود الطاقم الإداري، وغيرها من اجراءات متخذة من مجلسي النقابة والتقاعد وجهود أعضائها، ونتيجة الاحتياط المكوّن بالفريش".
ولفت الى أن "النقابة تغطي التأمين الصحي لقرابة ألف متقاعد من ضمنهم ازواجهم بنسبة 100/100 ، وبتكلفة تزيد عن مليون دولار سنويا، وذلك من صندوق الاعانة وهي النقابة الوحيدة التي تقوم بذلك".
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