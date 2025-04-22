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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 22-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:48  ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء  7:49


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:57 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:43
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:46  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:41
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة  العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:12 م
وقت صلاة العشاء 7:32 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:55  ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:30


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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