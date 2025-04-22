شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز دفن الميت فى ظروف معينة دون تغسيله؟.. الكنيسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد من الأقباط عن مدى جواز دفن الميت دون تغسيله، خاصة في الحالات الطارئة أو ظروف معينة تمنع القيام بذلك، مما دفع البعض للبحث عن رأي الكنيسة في هذا الأمر.

وفي هذا السياق، أوضح قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، أن تغسيل الميت ليس من العقائد الدينية الأساسية، بل هو عادة اجتماعية درج عليها الناس، مشيرًا قداسته إلى أن الهدف من التغسيل هو الذهاب بالجسد في صورة نظيفة احترامًا للموت، لكن من الناحية الروحية، فإن الجسد سيتحلل سواء تم غسله أم لا.

وأكد البابا شنودة الثالث أن عدم تغسيل الميت لا يُعد مخالفة دينية، بل يمكن تجاوزه في حالات الضرورة، مما يفتح المجال لتفهم الظروف الخاصة التي قد تحول دون القيام بهذه الخطوة.