نتانياهو يتعهّد بردّ قوي على هجمات الحوثيين

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطاب بمدينة يافا وسط إسرائيل بـ "ردٍّ قوي" على الحوثيين في اليمن، الذين أطلقوا صواريخ ومسيرات مراراً على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.

واوضح نتانياهو: "أريد أن أقول شيئاً واحداً للحوثيين ولكل من يرغب في إلحاق الأذى بنا.. أي هجوم ضدنا لن يمر دون رد، سيكون هناك رد قوي".