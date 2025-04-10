أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، أنّ "معلومات توافرت لدى مكتب ​بعلبك​ الإقليمي التّابع لمديريّة بعلبك الهرمل الإقليميّة، عن قيام اللّبناني (م. ح.) بالإتجار بالأسلحة الحربيّة، حيث قامت دوريّة من المكتب المذكور بمداهمة منزله وتوقيفه، وضبط كميّة من الأسلحة الحربيّة والذّخائر"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً لإشارته".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: توقيف مواطن بتهمة الإتجار بالأسلحة الحربية في بعلبك وضبط كمية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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