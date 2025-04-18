إعلام يمني: تجدد الغارات الأميركية على صنعاء

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية، عن تجدد الغارات الأميركية صنعاء وذلك بغارتين على مديرية بني حشيش.
في وقت سابق، أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن هجوم أميركي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء.
وكان قد أعلن مكتب وزارة الصحة في محافظة الحديدة اليمنية، عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 80 قتيلًا و150 جريحًا في حصيلة غير نهائية للهجوم الأميركي على منشأة رأس عيسى النفطية ليل الخميس.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس (أ.ب)، بأنّ صور أقمار صناعية أظهرت دبابات وآليات مدمّرة في ميناء رأس عيسى باليمن وتسرب نفط بالبحر الأحمر إثر الهجوم الأميركي ليل أمس.
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