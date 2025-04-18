وزير خارجية إيطاليا: سنستضيف غدا محادثات في روما لتسهيل التوصل إلى حل إيجابي بين إيران وأميركا

‌‏أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، في تصريح، "أننا سنستضيف غدا محادثات رفيعة المستوى في روما لتسهيل التوصل إلى حل إيجابي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح أنه شكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على "الدور البناء لعمان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني".

في وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إنّ "طهران تسعى للحصول على ضمانات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن ينسحب من أي اتفاق نووي جديد"، في ظلّ ترقّب لجولة ثانية من المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بوساطة عمانية في العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف المسؤول الإيراني "خطوطنا الحمراء تعني أننا لن نفكك أجهزة الطرد المركزي أو نخفض التخصيب إلى الصفر"، في حين أكّد "أننا أبلغنا واشنطن الأسبوع الماضي في عُمان استعدادنا لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم".