الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الخميس، 10 أبريل 2025 12:00 ص

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025   أمام الجنيه المصري فى البنك المركزي تسجيل 51.61 جنيه للشراء 51.75 البيع .

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار  واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

و سجل  سعر الدولار اليوم الخميس، فى بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.62 جنيه للشراء 51.72 البيع ، و فىبنك مصر  51.62 جنيه للشراء 51.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.72 جنيه للشراء و  51.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.62 جنيه للشراء 51.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية،  اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.62 جنيه للشراء.
51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
51.62 جنيه للشراء.
51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
51.62 جنيه للشراء.
51.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
51.62 جنيه للشراء.
51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
51.62 جنيه للشراء.
51.72 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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