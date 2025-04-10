شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: 1630 سيارة مبيعات "السيارات اليابانية" خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت " السيارات اليابانية" بيع حوالى 1630 مركبة، مقارنة مع 1,705 مركبة، لتتراجع حصتها السوقية بنسبة % 4.4 ، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن "اميك " مجلس معلومات سوق السيارات.



يذكر أن " السيارات الصينية " قد تتصدرت مبيعات سيارات الركوب ببيعها 3 آلاف و301 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 1721 مركبة مباعة في يناير 2024، وذلك بحصة سوقية بلغت 91.8.

وارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية مسجلة بيع 949 سيارة بدلا من 313 مركبة، لترتفع حصتها السوقية بنسبة %203.2.

وكشف التقرير عن نمو مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكى والتجارى بنسبة 61.4% إلى 10 آلاف و126 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 6 آلاف و273 وحدة في الفترة المناظرة من 2024

وارتفعت مبيعات الركوب بنسبة 58.2% بعدما باعت 7 آلاف و606 وحدات، مقارنة مع 4 آلاف و808 مركبات .