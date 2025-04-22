تحديث- ماهر جاه يلغي حفلًا جديدًا له… وهذه مستجدّات وضعه الصّحّيّ

أكّد الفنّان اللبنانيّ، ماهر جاد، أنّه لا زال يخضع للعلاج بعد وعكته الصّحّيّة نهاية الأسبوع الفائت، كاشفًا عن إلغاء حفل جديد له في الإمارت ومجدّدًا شكره لكلّ شخص سأل عنه.

وفي تعليق له حول مستجدّات وضعه الصّحّيّ، شكر ماهر مجدّدًا من كل قلبه كلّ شخص اطمأنّ إليه واهتمّ بالسؤال عن وضعه.

واعتذر ماهر إلى الجالية العربيّة في الإمارات لأنّه اضطرّ لتأجيل الحفل الّذي كان من المقرّر إقامته هذا الأسبوع في أبوظبي.

وختم قائلًا: “إن شاء الله نلتقي قريبًا ونعلن عن الموعد الجديد عندما أصبح بحالة أفضل. أحبّكم جميعًا”.

وكان ماهر جاه، قد أعلن قبل عدّة أيام عن إلغاء حفلاته كافّة الّتي كان سيحييها نهاية الأسبوع الفائت بمناسبة عيد الفصح المجيد بعد تعرّضه لوعكة صحّيّة.

ونشر ماهر بيانًا عبر خاصّيّة القصص القصيرة عبر موقع “إنستغرام” كاشفًا من خلاله عن تعرّضه لأزمة صحيّة طارئة وجاء في البيان: “إلى كل المحبين. نظرا لظروف صحّيّة طارئة يؤسفني إعلامكم بإلغاء جميع حفلاتي الّتي كانت مقرّرة خلال فترة عيد الفصح هذا السّبت والأحد في palms beirut و Atrium Beirut. كنت أتطلّع للقائكم ومشاركتكم الفرح والغناء. لكنّ صحّتي في هذا الوقت تتطلّب الراحة والعناية أرجو منكم تفهّم هذا القرار وأعدكم بلقاء قريب نحتفل فيه معًا بكلّ الحبّ.”

نذكر أنّ ماهر كان قد شوّق جمهوره لأغنيته الجديدة الّتي تحمل عنوان “جبل”.

بهذه المناسبة، نشر ماهر صورة له مع مولوده الجديد الّذي أطلق عليه الاسم نفسه وعلّق قائلًا: “قريبًا… أغنية بعنوان جبل”،

وكان “جاه” قد حقّق نجاحًا كبيرًا في جولته الغنائيّة خلال شهر فبراير الماضي إذ قدّم عدّة حفلات في الولايات المتّحدة وكندا، والتقى بالجاليات اللبنانيّة والعربيّة هناك.

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ولا يزال ماهر، يحرز أصداء النّجاح لأحدث أعماله الغنائيّة “أبيض أسود”، الّتي كتبها ولحّنها بنفسه، فيما تولّى روجيه أبي عقل مهام الميكس والماسترينغ في Vox Box Studios.