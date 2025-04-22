طوني عيسى من الشّاشة إلى العمل البلدي… ما القصّة؟

في خطوة لافتة، أعلن الممثّل اللبنانيّ طوني عيسى، ترشّحه للانتخابات البلديّة المقبلة في بلدته عمشيت، المقرّرة في الرّابع من شهر أيّار ٢٠٢٥.

طوني عيسى الّذي قرّر وضع خبرته وشهرته في خدمة العمل العامّ، نشر الخبر عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، وسط تفاعل من جمهوره ومُحبّيه وأبناء بلدته عمشيت مع هذه الخطوة.

على الصّعيد الدّرامي، غاب طوني عيسى عن السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٥، لأنّه كان منشغلًا بتصوير مسلسل “إمرأة”، في تركيا مع شاشة Mbc.

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المسلسل من بطولة نيقولا معوّض، ستيفاني عطالله، مرام علي، تقلا شمعون، طوني عيسى، سعد مينة، نانسي خوري، رنا كرم، فرح بيطار، نقولا دانيال، مجدي مشموشي، الطفلة روسيل الإبراهيم.