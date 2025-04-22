بعد سلسلة إشاعات، جورج كلوني في اعتراف غير متوقّع بشأن زواجه من أمل كلوني

تزوّج جورج كلوني من المحامية المتخصّصة في حقوق الإنسان أمل كلوني منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يزال نجم السّينما متمسّكًا بادّعائه بأنّهما لم يحصل أيّ خلاف بينهما على الإطلاق.

واعترف الممثّل لـ جايل كينج في برنامج CBS Mornings أنّه وأمل لم يحدث بينهما أيّ خلاف حتّى الآن، ممّا أثار تساؤلات بين المعجبين.

وتذكّر جورج زيارته الأخيرة للبرنامج، مشيرًا إلى أنّه في المرّة الأخيرة الّتي ظهر فيها قال الشّيء نفسه أيضا.

“أتذكّر أنّنا كنّا هنا معك من قبل وأتذكّر أنّنا قلنا إننا لم نتشاجر أبدًا. لم نفعل ذلك بعد. نحن نحاول العثور على شيء للخلاف من أجله”، قال كلوني.

وأضاف: “أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني التقيت بهذه المرأة الرّائعة”. “أشعر وكأنّني فزت بالجائزة الكبرى. لا يمرّ يومٌ دون أن أعتقد أنّني الّرجل الأكثر حظًّا في العالم.”

الزّوجان اللذان لديهما توأمان يبلغان من العمر سبع سنوات، إيلّا وألكسندر.

يبدو أنّ موضوع عدم وجود جدال هو شيء يحبّ جورج التّحدّث عنه، إذ ذَكَرهُ أيضًا في مقابلة عام ٢٠٢٠ مع مجلة People.

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“أشعر بأنّني محظوظ جدًّا في كثير من النّواحي لأنّني التقيتها. لم يكن لدينا أيّ جدال على الإطلاق. كما تعلمون، لقد أصبح الجميع محاصرين بسبب فيروس كورونا وتمّ اختبار علاقات الكثير من الأصدقاء. بالنّسبة لنا، كان الأمر سهلًا حقًّا”.