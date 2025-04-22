كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز بمئة رجل… وهذه هي حقيقة إشاعة الخيانة

حلّ الممثّل المصريّ كريم فهمي ضيفًا على برنامج “كلمة أخيرة” الّذي تقدّمه الإعلاميّة لميس الحديدي في لقاء شيّق تحدّث فيه عن نجاح ثنائيّته مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل “وتقابل حبيب” الّذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك الفائت.

في هذا السّياق، أشار “فهمي” إلى أنّه كان خائفًا على نجاح ثنائيّته مع ياسمين في “ونحبّ تاني ليه”، لذلك كان حريصًا على شخصيّة فارس أبو العزم في “وتقابل حبيب” وذلك من خلال كواليس العمل والاختلافات في الرّأي بينه وبين مؤلّف العمل عمرو محمود ياسين وياسمين نفسها.

ووصف كريم زميلته ياسمين عبد العزيز بأنّها من أهمّ نجمات الوطن العربيّ، “كاريزما تمشي على الأرض”، مؤكّدًا أنّهما صديقان حميمان، لكنّهما طيلة الوقت “نِقار ونقير” وخلافاتهما خلافات أصدقاء، مشيرًا إلى أنّ ياسمين “جدعة” وهي كلّ شيء وعكسه، بمئة رجل وشخصيّة استثنائيّة، أمّا أصعب شيء فيها، “أنّها امرأة بشخصيّة طفلة”.

وعن علاقته الزّوجية، أشار كريم فهمي إلى أنّه لم يخرج عن التّقاليد الزّوجيّة بشكل فجّ طوال الاثني عشر عامًا من الزّواج، مؤكّدًا أنّ إشاعات خيانته لزوجته غير صحيحة، مشيرًا إلى أنّ الموضوع كان مجرّد مزاح وتمّ فهمه بطريقة خاطئة، ووجّه رسالة لزوجته دانيا، مؤكّداً أنّها أهمّ إنسانة في حياته ولا أحد يستطيع أن يتحمّله كما تتحمّله هي، خصوصًا لناحية عمله.

كما شهدت الحلقة اتّصالًا هاتفيًّا من عمرو محمود ياسين الّذي وصف كريم وياسمين بأنّهما ” طفلان أتعباه كثيرًا” خلال تصوير المسلسل، لكنّه أشاد بنجاحهما والكيمياء الّتي يتمتّعان بها كثنائيّ فنّيّ.

كما فاجأ الممثّل أحمد فهمي شقيقه كريم فهمي باتّصال على الهواء مباشرة خلال الحلقة، إذ أشاد بدوره في “وتقابل حبيب”، مؤكّدًا أنّ العمل كان مختلفًا وناجحًا من جميع النّواحي.

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نذكر أنّ مسلسل “وتقابل حبيب” عُرض خلال شهر رمضان الفائت وحاز نجاحًا جماهيريًّا لافتًا وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمّد الخبيري وهو من بطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، وغيرهم.