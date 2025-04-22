انت الان تتابع خبر السوداني: طيارونا يحلقون بطائرات لا تمتلكها الكثير من جيوش العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له بذكر بذكرى تأسيس القوة الجوية العراقية، إن "القوة الجوية، تعرضت كبقية صنوف قواتنا في أيام الدكتاتورية، الى مغامرات الدخول في معارك أرهقتها وأفقدتها خيرة ضباطها".وأضاف السوداني، أن "عددا من الضباط الوطنيين من قادة القوة الجوية وقفوا بوجه الدكتاتورية، وكان مصيرهم الإعدام والتنكيل والإقصاء".

وتابع السوداني، أن "حكومتنا أولت في برنامجها الحكومي اهتماماً بجميع صنوف قواتنا المسلحة، وعلى رأسها القوة الجوية، وحرصنا على بناء وتطوير القوة الجوية وفق أسس حديثة وخطط علمية، تضاهي ما يتلقاه الطيارون في الدول المتقدمة".

وأوضح السوداني، أن "ملف تسليح الجيش من ضمن منهج عملنا، وذهبنا باتجاه تنويع مصادر تسليح قواتنا الجوية، ويحلق طيارونا اليوم بطائرات لا تمتلكها الكثير من الجيوش في العالم، ويدرسون بأرفع الأكاديميات العسكرية العالمية".

ولفت السوداني، الى ان "الدعم المتواصل أثمر عن تأسيس قوة جوية وطنية نفتخر بما تؤديه من مهام بطولية وواجبات عسكرية"، مشيرا الى ان "التعاون البناء والتنسيق الفاعل كان حاضراً لدينا مع دول المنطقة في مكافحة الإرهاب".

وشدد السوداني، "نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا أولاً بعيداً عن الانفعالات او المواقف العاطفية الجانحة، وعاهدنا أنفسنا أن نظل اوفياء لمبدأ مصلحة العراق اولاً مهما ارتفعت الكلفة وكانت التضحيات".