شكرا لقرائتكم خبر عن في معقل الحوثيين بصعدة...صحيفة إماراتية تكشف مفاجأة عن الغارات الأمريكية التي استهدفت محلًا تجاريًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة إماراتية عن تفاصيل جديدة حول الغارات الأمريكية التي استهدفت مدينة صعدة الليلة الماضية. ونقلت صحيفة "العين الإخبارية" عن مصادر محلية قولها إن الطيران الأمريكي شن أربع غارات على مواقع حوثية في المدينة، معقل زعيم مليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي. وأوضحت المصادر أن القصف استهدف منزلًا كان يضم قيادات حوثية، لكن لم يتم الكشف عن هوياتهم. كما أشارت إلى أن إجراءات أمنية مشددة كانت مفروضة على المنطقة المحيطة بالمنزل منذ يومين، مما يشير إلى وجود قيادات بارزة في المكان. من جانبها، أعلنت المليشيات الحوثية أن الغارات شملت أيضًا محلاً تجاريًا لبيع الطاقة البديلة ومستلزماتها، وأكدت أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، حيث تم انتشال جثة أحد القتلى من موقع الحادث.



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