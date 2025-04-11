الذهب يرتفع ليتجاوز 3200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة في التعاملات الفورية فوق مستويات 3200 دولار للأونصة، وذلك بدعم من مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمية نتيجة نزاع تجاري وتراشق للتعرفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين.
وحقق المعدن الثمين مكاسب وصلت إلى 1.4% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، ليبلغ 3219.48 دولار للأونصة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في الجلسة الماضية، حين أنهى التداولات مرتفعاً بأكثر من 3% لليوم الثاني على التوالي.
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