شكرا لقرائتكم خبر عن لا يصدق..هذا ماحدث بشارع الستين في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر لموقع منبر الأخبار عن حادثة مروعة في شارع الستين بالعاصمة صنعاء، حيث أقدم مسلحون من أسرة أولاد ناجي ربيد على إعدام الشاب علي الشرعبي أمام والديه.



وذكر المصدر أن المسلحين اعتدوا على الشاب بالضرب والطعن، كما تعرض أخوه الكبير للضرب والطعن أيضًا، بالإضافة إلى الاعتداء على والدته بالضرب.



هذه الحادثة تثير القلق وتساؤلات حول الأوضاع الأمنية في المنطقة، وتستدعي التحقيقات للكشف عن تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤولين عنها.

