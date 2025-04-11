الطقس متقلب وماطر أحياناً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "لبنان لا يزال تحت تأثير منخفض جوّي متمركز فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً، ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء".

واشارت الى أن "طقس السبت غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر فترة قبل الظهر، تنحسر الأمطار تدريجيًا مساءً مع حدوث انفراجات واسعة".

ولفت الى ان "الطقس الأحد غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لكن تبقى دون معدلاتها مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2000 متر وما فوق".

واضافت ان "طقس الإثنين غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع انفراجات واسعة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق تشتد غزارة الامطار من المساء و حتى صباح الثلاثاء حيث يبدأ بالاستقرار".