الاقتصاد

سعر الدولار يسجل 51.27 جنيه للشراء اليوم الجمعه 11-4-2025

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سعر الدولار يسجل 51.27 جنيه للشراء اليوم الجمعه 11-4-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 11 أبريل 2025 06:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعه 11-4-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 51.27 جنيه للشراء ،و 51.41 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.


وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى

51.34  جنيه للشراء.
51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.46 جنيه للشراء

51.56 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة
51.28 جنيه للشراء
51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

51.48 جنيه للشراء

51.58  جنيه للبيع

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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