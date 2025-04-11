الاقتصاد

بعد تحريك الأسعار.. تعرف على أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز

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بعد تحريك الأسعار.. تعرف على أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الجمعة، 11 أبريل 2025 06:46 ص
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025، زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:  

 

- بنزين 95.. 19 جنيه / لتر 

 

- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر

 

- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر 

 

- السولار.. 15.5 جنيه / لتر

 

- الكيروسين.. 15.5 جنيه / لتر

 

- طن المازوت المورد لباقى الصناعات.. 10500 جنيه / طن

 

- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

  

- أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

 

- طن الغاز الصب 16000 جنيه

 

- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية 

 

 

كما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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