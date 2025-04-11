أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح له الى انه "من الأفضل ونحن على مشارف الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الاهلية في لبنان الوقوف دقيقة صمت وتأمل ومراجعة بدل إعطاء الدروس في كيفية التصرف".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: للوقوف دقيقة صمت ومراجعة ونحن على ابواب الذكرى الـ50 للحرب الاهلية بدل إعطاء الدروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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