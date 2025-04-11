الجديد: وصول القاضي البيطار الى قصر عدل بيروت لاستجواب عباس ابراهيم وطوني صليبا في ملف تفجير المرفأ

افادت قناة "الجديد" بأن "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى قصر عدل بيروت لاستجواب كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا في ملف تفجير المرفأ".

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