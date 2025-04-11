وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل قليل، إلى مبنى مصلحة السيارات والآليات (النافعة) لتفقد سير العمل فيها، ويرافقه في الزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار.
وفي كلمة للموظفين أكد عون أن "من يُغطّي الفساد هو شريك فيه، والمطلوب منكم أنو تكونوا عيوننا".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون وصل الى مبنى النافعة لتفقد سير العمل فيها: من يُغطّي الفساد هو شريك فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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