شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تكشف عن امتلاك الحوثيين هذا الأمر الخطير الذي يهدد العالم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الخارجية الأمريكي روبيو أن الحو ثيين يمتلكون أسلحة متطورة لاستهداف الملاحة الدولية . وقال روبيو : نتخذ إجراءات ضد الحوثيين لأن لديهم أسلحة متطورة لاستهداف السفن . وأكد روبيو أن على العالم أن يمتن لغاراتنا ضدهم



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