أشار نائب وزير الخارجية الإيراني، الى أننا "أوضحنا خلال الجولة الأولى من المحادثات جديتنا في الحوار وعدم الرغبة بتضييع الوقت، ونحن لا نتجاهل تصریحات الطرف المقابل لكننا نبني سياساتنا على المواقف على طاولة التفاوض".
ولفت الى أن "قبول مقترح واشنطن للتفاوض ليس بسبب ضعفنا بل بسبب قوتنا وفشل العقوبات، ونحن اخترنا التفاوض غير المباشر للإبقاء على باب الدبلوماسية مفتوحا ومن يهددنا نهدده".
وقال "الجولة التالية ستركز على تحديد الأطر وجدول أعمال المحادثات، وامتلاك السلاح النووي لا مكان له في عقيدتنا الدفاعية"، مضيفاً "مكان المحادثات القادمة حتى الآن هو روما، وتحت لدينا تواصل مستمر مع الصين وروسيا بشأن الموضوع النووي ورفع العقوبات".
وتابع "برنامجنا لتخصيب اليورانيوم محلي ولم يشهد أي انحراف وهو غير قابل للتفاوض، والوقت ما زال مبكرا لإدخال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن المفاوضات غير المباشرة".
وأردف "تصريح غروسي متسرع عندما قال إن أي تفاهم مع واشنطن دون وكالة الطاقة الذرية حبر على ورق".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الإيراني: اخترنا التفاوض غير المباشر مع أميركا للإبقاء على باب الدبلوماسية ومكان المحادثات القادمة حتى الآن هو روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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