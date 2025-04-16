حسين فهمي يكشف كواليس لقائه بالرئيس الفرنسي وممازحته له

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" الذي تقدّمه المذيعة عزة مصطفى عبر قناة "الحياة"، كشف الفنان حسين فهمي كواليس لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وممازحته والهدية التي قدّمها له الرئيس.

وقال حسين فهمي إنه حصل على هدية من الرئيس الفرنسي، وأضاف: "اللقاء كان مميز جداً، هو راجل لطيف ومحدّث لبق ومتواضع".

وكشف عن ممازحته له بالقول: "أنا أول ما قابلته قلت له إذا كنت حضرتك رئيس أنا كمان رئيس مهرجان، قالي أنا مدّتي قرّبت تنتهي فقلت له تعالى اشتغل معانا".

وأضاف: "أنا كنت قاعد جنب وزير الثقافة الفرنسي السابق، وعلى شمالي وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية، والرئيس الفرنسي كان قاعد جنبها على طول، واتكلمت على نشاط بنهتم به حالياً وهو ترميم الأفلام المصرية القديمة بالأبيض والأسود، وهو كان سعيد بده وكان معاه قلم وورقة وكتب لأنه ممكن يساعدنا في مسألة ترميم الأفلام".

وتابع حسين فهمي: "الرئيس الفرنسي يحب جداً نجيب محفوظ وقرأ كتب ليه وبيسمع أم كلثوم وبيتكلّم على أسمهان".

وأكمل حديثه قائلاً: "وزيرة الثقافة الفرنسية قامت وهو قاللي تعالى أقعد جنبي وقلت له إحنا الاتنين رؤساء زي بعض، هو راجل بسيط جداً وهو ماشي ساب القلم بتاعه اللي كان بيكتب بيه وقاللي احتفظ به كهدية".

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