حاكم كاليفورنيا: السلطات تنوي رفع دعوى أمام القضاء محورها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية غافن نيوسوم، أن "السلطات تنوي رفع دعوى أمام القضاء محورها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وندّد نيوسوم بـ"السلطة الأحادية التي تدعيها إدارة ترامب لفرض أكبر زيادة في الرسوم في التاريخ الحديث للولايات المتحدة"، مشدداً على أن "كاليفورنيا هي أكبر ولاية صناعية (في البلد) ومن أكبر الشركاء التجاريين في العالم. وما من ولاية (أميركية) ستكون أكثر تأثّرا منها".

وأفادت عدّة وسائل إعلامية بأن "دعواه القضائية تقوم على أن القانون الذي استند إليه دونالد ترامب لإقرار الزيادات الجمركية لا يسمح له بفرضها بشكل أحادي على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من دون موافقة الكونغرس".

وتعدّ كاليفورنيا بذاتها خامس أكبر اقتصاد في العالم وهي من ثمّ في الخطوط الأمامية للحرب التجارية التي شنّها ترامب.

وفي مطلع نيسان، أعلن نيوسوم أن كاليفورنيا ستسعى إلى إبرام اتفاقات مع بلدان أخرى لتُعفى من الرسوم المتبادلة التي ستفرض على السلع الأميركية.