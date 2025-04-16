أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم الإبلاغ في عام 2024 عن فقدان ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص في السودان الذي مزقته الحرب، مضيفة أن هذا الرقم هو "الجزء الظاهر من جبل الجليد".
واوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان دانيال أومالي لوكالة "فرانس برس"، "هذه فقط الحالات التي جمعنا معلومات عنها مباشرة. نعلم أن هذه مجرد نسبة ضئيلة - الجزء الظاهر من جبل الجليد - من إجمالي حالات المفقودين".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ثمانية آلاف شخص على الأقل فُقدوا في السودان في العام 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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