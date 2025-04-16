اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ثمانية آلاف شخص على الأقل فُقدوا في السودان في العام 2024

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم الإبلاغ في عام 2024 عن فقدان ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص في السودان الذي مزقته الحرب، مضيفة أن هذا الرقم هو "الجزء الظاهر من جبل الجليد".

واوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان دانيال أومالي لوكالة "فرانس برس"، "هذه فقط الحالات التي جمعنا معلومات عنها مباشرة. نعلم أن هذه مجرد نسبة ضئيلة - الجزء الظاهر من جبل الجليد - من إجمالي حالات المفقودين".