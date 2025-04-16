أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي لوكالة "فرانس برس" أن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى في غزة.
واوضح مرداوي إن "رد الحركة ما زال في طور الإعداد ونؤكد أنه لا مكان لأي صفقة جزئية"، مضيفا أن "سلاح المقاومة لن يخضع لأي مفاوضات وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في حماس يؤكد أن الحركة لن تتفاوض على إلقاء سلاحها: نعد الرد على مقترح إسرائيل بشأن هدنة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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