الدولار يتراجع 1 بالمئة مقابل اليورو بعد التوقعات القاتمة لرئيس الاحتياطي الفدرالي

انخفض الدولار متأثرا بالتطورات الأخيرة في الهجوم التجاري للبيت الأبيض والتوقعات القاتمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي. وحوالى الساعة 19,15 بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار بنسبة 1,02% مقابل اليورو إلى 1.1398 دولار، و1,16% مقابل الفرنك السويسري إلى 1.2288 دولار.

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