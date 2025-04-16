حورية فرغلي تحيّر جمهورها بصورة وتعليق

حالة من الترقب أثارتها الفنانة حورية فرغلي بعدما نشرت عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" صورة من كواليس مسلسلها الشهير "ساحرة الجنوب"، ظهرت خلالها وهي تجلس أمام النار، في مشهد يوحي بطقوس روحانية غامضة، وعلّقت على الصورة بكلمة واحدة: "جاهزين".

واشتعلت حيرة المتابعين وتفاعلوا مع المنشور بشكل واسع، وانهالت التعليقات التي رجّحت عودة فرغلي بجزء ثالث من المسلسل الشهير، إذ كتب أحدهم: "متتهوريش يا روح"، في إشارة الى شخصية "روح" التي قدّمتها في المسلسل.

وعلّقت متابعة أخرى قائلةً: "ساحرة الجنوب الجزء التالت صح؟ ياريت والله"، ما يعكس شوق الجمهور لعودة العمل الذي ترك بصمة قوية عند عرضه.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تُلمّح فيها حورية فرغلي الى عمل فني جديد ذي طابع غامض، إذ سبق أن نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة تحمل أجواء الرعب والتشويق، مع تعليق مقتضب: "قريباً"... مما زاد من تكهنات الجمهور حول تحضير جزء جديد من مسلسل "ساحرة الجنوب".

وكان آخر أعمال حورية فرغلي الفنية، مسلسل "سيما ماجي"، الذي ضم نخبة من النجوم، أبرزهم: رانيا يوسف، وكمال أبو رية، ومادلين طبر، ومحمد أبو داوود، وسحر رامي، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق، حول الصراع المستمر بين قوى الخير والشر.

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