كتائب القسام تعلن استهداف 3 دبابات إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافا 4" شرقي مدينة غزة، خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت القسام في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 دبابات إسرائيلية متوغلة قرب مستشفى الوفاء، شرقي حي التفاح في مدينة غزة، باستخدام قذائف “الياسين 105”.

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