النفط يرتفع 2 بالمئة بعد عقوبات أميركية جديدة تستهدف صادرات إيران

ارتفعت أسعار النفط بالمئة اليوم لأعلى مستوى في أسبوعين، وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف المستوردين الصينيين للنفط الإيراني.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار لتسجل عند التسوية 65.85 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.14 دولار ليصل عند التسوية إلى 62.47 دولار.

واشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن كلا الخامين القياسيين أغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ الثالث من نيسان.

فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، وتشمل شركة تكرير نفط صغيرة في الصين، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تكثيف الضغط على طهران وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنها تلقت خططا محدثة بشأن إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج تتعلق بالعراق وقازاخستان ودول أخرى للتعويض عن تجاوز إنتاج هذه الدول الحصص المتفق عليها في تحالف "أوبك+".

من جهة أخرى، اعلنت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات النفط الخام 515 ألف برميل لتصل إلى 442.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نيسان، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وبإعلان وزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات على واحدة من شركات التكرير الصغيرة المستقلة بالصين بتهمة الضلوع في شراء نفط إيراني بقيمة تتجاوز مليار دولار، تكون هذه ثاني شركة تكرير صينية مستقلة صغيرة تفرض إدارة ترامب عقوبات عليها حتى الآن.