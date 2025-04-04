شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3792 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط سعر الذهب بحركة الأسواق المالية وسياسات الفيدرالي الأمريكي، حيث تساهم القرارات النقدية في تحديد توجهات المستثمرين تجاه الأصول المختلفة، مما يؤثر على سعر المعدن الأصفر، إضافة الى التعريفات الجمركية الامريكية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر ، وصل عيار 24 سعر 5057 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات فى السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5057 جنيهًا

عيار 21: 4425 جنيهًا

عيار 18: 3792 جنيهًا

الجنيه الذهب: 35,400 جنيه

وكان ترامب قد أعلن الأربعاء الماضى عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.