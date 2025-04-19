شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2009 يخسر من زد بهدف.. ويتعادل مع أستون فيلا سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المنتخب الوطنى للناشئين تحت 16 سنة، بهدف دون رد أمام فريق زد فى المباراة التى أقيمت صباح اليوم بملاعب نادى زد بالشيخ زايد، بينما تعادل سلبيًا مع فريق أستون فيلا الإنجليزى مساء، وذلك فى ختام مشاركته فى بطولة نادى زد الودية الدولية.

وأشرك الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسين عبد اللطيف تشكيلين مختلفين فى المباراتين، وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وشارك منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 في بطولة زد الدولية التي تُقام خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الأندية على مستوى الناشئين.

وضمت البطولة فرقًا قوية تمثل مدارس كروية متنوعة من أوروبا وأفريقيا، حيث تشهد مشاركة كل من فريق زد المصري، صاحب تنظيم البطولة، أستون فيلا الإنجليزي، هيرتا برلين الألماني، أسيك ميموزا الإيفواري، وراسينج كلوب.

وخاض منتخب مصر مواليد 2009 المنافسات بهدف اكتساب الاحتكاك الدولي وتطوير قدرات اللاعبين على أعلى مستوى.

وضمت قائمة منتخب النضائين تحت 16 سنة كل من: "حراسة المرمى مالك عمرو عبد الخالق (الزمالك)، مؤمن محمود محمد (الإسماعيلي)، محمد عبيد عاطف (الأهلي)، وعبد العزيز محمود عبد العزيز (فاركو)، وفي خط الدفاع عادل علاء محمد (غزل المحلة)، زيدان عادل محمد (القناة)، يحيى طارق سيد (إنبي)، سيف تامر محمد (زد)، ياسين تامر أبو القاسم (المقاولون)، محمد وائل محمد (المقاولون)، عمر عبد العزيز محمد (الأهلي)، عبد الله عمر عبد الرشيد (إنبي)، وزياد أحمد فرحات (الاتحاد السكندري).

وفي خط الوسط، أحمد بشير السيد (سيراميكا)، أحمد رجب الشحات غالي (زد)، ياسين أحمد موسى (الزمالك)، سيف كريم عادل (الأهلي)، براء محمود جلال (زد)، أحمد صفوت أحمد (الزمالك)، عمر عبد الرحيم رجب (الأهلي)، وفي خط الهجوم، محمد جمال محمد (إنبي)، دانيال تامر وهبي (زد)، محمد صبحى محمد (مودرن سبورت)، محمد زكريا صبري (سموحة)، محمد أيمن محمد (الأهلي)، عبد الله عمرو محمد (إنبي)، أحمد إبراهيم عبدالله (الزمالك)، خالد مختار عبد العزيز (زد)، يوسف محمد حلمي (إنبي)، ويونس محمد سامي (بيراميدز).