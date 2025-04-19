شكرا لقرائتكم خبر عن الجابونى باتريس مبيامى حكما لبيراميدز وأورلاندو فى إياب نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أسماء حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة من مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وعاد فريق بيراميدز بتعادل مثير من أمام مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى المباراة التي جمعت الفريقين، وانتهت على وقع التعادل السلبي، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

وتُقام مباراة الإياب في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل بالتوقيت الصيفى باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.