شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى بيراميدز أحمد سامى ومصطفى فتحى يخضعان لكشف المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع ثنائي نادي بيراميدز أحمد سامي ومصطفى فتحي لكشف المنشطات عقب نهاية مباراة الفريق أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق بيراميدز بتعادل مثير من أمام مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، فى المباراة التي جمعت الفريقين، وانتهت على وقع التعادل السلبي، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث ألغى حكم اللقاء هدفين لفريق بيراميدز الأول في الشوط الأول، والثاني قبل دقائق من نهاية اللقاء.

وتُقام مباراة الإياب في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل بالتوقيت الصيفى باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.