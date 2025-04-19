شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى بيراميدز أحمد سامى ومصطفى فتحى يخضعان لكشف المنشطات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع ثنائي نادي بيراميدز أحمد سامي ومصطفى فتحي لكشف المنشطات عقب نهاية مباراة الفريق أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث ألغى حكم اللقاء هدفين لفريق بيراميدز الأول في الشوط الأول، والثاني قبل دقائق من نهاية اللقاء.
وتُقام مباراة الإياب في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل بالتوقيت الصيفى باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
وجاء تشكيل بيراميدز الذى أعلنه كرونسلاف يورتشيتش، على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي، وفي الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، والهجوم: فيستون ماييلي".
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