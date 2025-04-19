شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لن ننهى الحرب قبل القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم السبت" لن ننهى الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا، ولن أقبل بالشروط التى وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا".

وزعم نتنياهو، أن حماس رفضت المقترح وطالبت بإنهاء الحرب ولو قبلنا بشروطها فهذا يعني أنه يمكن هزيمة إسرائيل، مدعيا أنها رفضت مجددا مقترحا بالإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والقتلى.

وادعى نتنياهو "إذا استسلمنا لإملاءات حماس الآن سنفقد كل الإنجازات التي حققناها وإذا لم نقض على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه ولهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى".

وأضاف نتنياهو" من يدعو لإنهاء الحرب في الداخل الإسرائيلي فهو يروج لادعاءات حماس ويدعم حربها النفسية وأقمنا مناطق أمنية فى سوريا ولبنان لحماية سكان إسرائيل".