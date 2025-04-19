شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يخضع لفحص طبى بعد عودة الأهلى من جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي لفحص طبي جديد، بعد عودة بعثة الفريق الأحمر من جنوب أفريقيا، عقب التعادل السلبي مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخرج أبو علي من قائمة الأهلي لمباراة صن داون بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة، على أن يحدد الفحص الطبي موقفه من اللحاق بمباراة الإياب يوم الجمعة المقبل أو استمرار غيابه عن الفريق الأحمر.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام صن داونز المنافس القوي، وأتيحت له العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب، ونعلم جيدًا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية، وما زال هناك شوط آخر فى القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي.

وتابع مدرب الأهلي أنه ليس مهمًّا الاستحواذ على الكرة دون الاستفادة منه، و الأهلي لاحت له فرص عديدة، واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة، ونجحنا في الأداء بشكل منظم للغاية.

وأشار إلى أن الأهلي يدرك خطورة المنافس، وأن الفريق سيستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صن داونز من تسجيل الأهداف.

واختتم كولر قائلا: اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء.

وعاد فريق الكرة بـ النادي الأهلي بتعادل سلبي مع صن داونز فى مباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، ويترقب الفريقين حسم التأهل لنهائي البطولة في لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة.