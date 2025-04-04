شكرا لقرائتكم خبر عن 262 مليون دولار واردات مصر من ذرة صناعة الأعلاف فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت الواردات المصرية من الذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف بشكل ملحوظ في الشهر الأخير من العام الماضي 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له 2023.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات الذرة لصناعة الأعلاف بلغت قيمة وارداتها نحو 262 مليون و428 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي 2024، ارتفاعا من 187 مليون و439 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 74 مليون و989 ألف دولار.

وتعتبر واردات الذرة لصناعة الأعلاف ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 827 مليون و599 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل نحو 658 مليون و935 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 168 مليون و664 ألف دولار.

وتضمنت قائمة واردات مصر من السلع الزراعية، كلا من التفاح الطازج والتي بلغت قيمتها نحو 24 مليون و391 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 11 مليون و409 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 12 مليون و982 ألف دولار، يليها العدس وبلغت قيمة وارداته نحو 11 مليون و657 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 14 مليون و713 ألف دولار في نفس الشهر العام السابق له 2023، بتراجع بلغت قيمته 3 ملايين و56 ألف دولار.