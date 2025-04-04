شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يصدر تعليمات مهمة لمرتادي الشواطئ في أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تعليمات مهمة لمرتادي الشواطئ

الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي الشواطئ في جميع أنحاء المملكة إلى التقيد بإرشادات السلامة البحرية.كما شددت على تجنب السباحة في المواقع غير المخصصة لذلك، ومرافقة الأطفال في أثناء وجودهم على الشاطئ، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها البشرية والآلية كافة؛ لتعزيز إجراءات السلامة من خلال تكثيف الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ.ولفتت إلى ضرورة التأكد من جاهزية الوسائط البحرية ومعدات السلامة والحصول على التصاريح اللازمة قبل الإبحار.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية.كما يمكن الاتصال بالرقم (994) في بقية مناطق المملكة في حالة حدوث أي طارئ.