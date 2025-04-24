شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاعات رأي تظهر تراجع شعبية ترامب في صفوف الأمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت استطلاعات للرأي نشرت نتائجها يوم الأربعاء، أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت منذ عودته إلى البيت الأبيض، مع توجيه أمريكيين انتقادات لأدائه في ملفات رئيسية على صلة بالاقتصاد والهجرة.

ومنذ عودته إلى سدة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية، باشر الملياردير الجمهوري سلسلة إجراءات، من التعريفات الجمركية إلى كبح الهجرة، مشددًا على أنه ينفذ تفويضًا منحه إياه الناخبون الأمريكيون.

لكن استطلاعًا أجرته صحيفة إيكونوميست ومركز يوغوف، أظهر تراجع شعبية الرئيس الذي يؤيده حاليًا 41% من الأميركيين مقارنة بنحو 50% في يناير.

معدل التأييد لأداء ترامب

وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث أن معدل التأييد لأداء الرئيس تراجع من 47% في فبراير إلى 40% حاليًا، وهي نسبة أدنى بكثير مقارنة بما حصده سلفه جو بايدن في أبريل 2021 وقد بلغ يومها 59%.



ويُعد معدل التأييد لترامب البالغ 45% في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية أدنى مما سجله كل رؤساء الولايات المتحدة الذين انتخبوا بعد الحرب العالمية الثانية، وفق مؤسسة غالوب للتحليلات والاستشارات.

مفاجأة في الأسواق العالمية

وتظهر النتائج أيضًا أن الأمريكيين يفقدون الثقة في قدرة ترامب على التعامل مع ملفات رئيسية على غرار الاقتصاد.

وعدّ ناخبون العام الماضي أن الاقتصاد هو من ضمن نقاط قوة الملياردير البالغ 78 عامًا، لكن فرضه رسومًا جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة هذا الشهر أحدث مفاجأة في الأسواق العالمية.



وحاليًا يشعر نحو 54% من الأمريكيين أن وضع الاقتصاد يزداد سوءًا مقارنة بـ 37% في يناير، وفقًا لاستطلاع الإيكونوميست/يوغوف.

ملف تكلفة المعيشة

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مع معهد إبسوس أن نسبة التأييد لترامب منخفضة بشكل ملحوظ في ملف تكلفة المعيشة، إذ أبدى 31% فقط من الأميركيين رضاهم عن أدائه.

وكان التضخم ملفًا ساخنًا في الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في نوفمبر 2024، وتعهد ترامب خلالها خفض الأسعار فور توليه سدة الرئاسة.



وسجلت شعبية الرئيس الجمهوري تراجعًا أيضًا في ملف الهجرة الذي يعد من ضمن نقاط قوته، واتبع ترامب نهجًا متشددًا حيال المهاجرين غير النظاميين، ما وضعه في مواجهة مع القضاء.

إدارة ترامب لملف الهجرة

وخلص استطلاع الإيكونوميست/يوغوف إلى أن 45% من الأمريكيين يؤيدون طريقة إدارة ترامب لملف الهجرة، مقارنة بـ50% قبل أسبوعين.

وتظهر استطلاعات الرأي أيضًا تراجع التأييد في صفوف شرائح سكانية أسهمت بشكل أساسي في عودة ترامب إلى سدة الرئاسة بتفضيلها إياه على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.

ومن بين هؤلاء، الناخبون المتحدرون من أصول هسبانية الذين تراجع تأييدهم للرئيس من 36% في مطلع فبراير إلى 27%، وفق استطلاع مركز بيو.