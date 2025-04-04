مساري وزوجته سحر غولستاني يرزقان بمولودهما الاول "مالك" - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - رزق النجم اللبناني العالمي مساري و زوجته سحر غولستاني بمولودهما الأول، الذي أطلقا عليه إسم "مالك"، و شاركا الجمهور لحظات مؤثرة من هذا الحدث السعيد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، و نشرت سحر غولستاني صورًا برفقة مساري وطفلهما، و كتبت معلقة: "أول عيد ميلاد لي كأم، وهو الأفضل على الإطلاق! أحبك يا مالك "، و تفاعل الجمهور مع الخبر بفرح كبير، مقدمين التهاني للثنائي بهذه المناسبة السعيدة، و متمنين حياة مليئة بالحب والصحة لطفلهما الأول.



من موقع الخليج 365 نبارك لمساري وزوجته سحر على قدوم المولود الجديد "مالك"، متمنّين له حياة مليئة بالحب والسعادة والصحة، وأن يكبر في حضن والديه محاطًا بالدفء والسلام .



