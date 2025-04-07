شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الساقية يوم 11 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة سمية درويش يوم الجمعة 11 أبريل حفلاً غنائيًا على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك تقدم فيها باقة من أغانيها التي قدمتها خلال مشوارها بالإضافة إلى أغانى الأفلام والمسلسلات التي قدمتها، ومنها "اعتبره قلب وراح" و"ما بقتش ملاك" و"كشف حساب" و"قعدة رجالة" وغيرها من الأغانى ويبدأ الحفل فى الـ8 مساء.

وقالت المطربة سمية درويش إنها قدمت أغنية تتر فيلم "كشف حساب" و"نقطة رجوع"، وتابعت: لي تجربة في التمثيل مع النجم عمرو سعد، وأنا أعشق التمثيل وانتظر الفرصة المناسبة، وكان لى دور في مسلسل مع عمرو سعد و"بنت اسمها نغم"، كما أحب أن أقدم أدوار مهمة ولهذا انتظر الفرصة، وقدمت أغنية "كان يا مكان".

وأضافت سمية درويش خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الدكتور عمرو الليثي على قناة الحياة، قدمت أربع ألبومات وأول ألبوم هو الأنجح في حياتي والألبوم الثاني حقق نجاحًا بأغنية في 2023.

وأشارت سمية درويش إلى أن أغنية "ما بقتش ملاك" حققت نجاحا ساحقا على منصات التواصل والتيك توك وأرقام كبيرة في المشاهدة والحمد لله وقامت بغنائها، وأتمني في العام الجديد الصحة والستر وأن أحقق نجاحا وخطوات جديدة والتوفيق لابني وأسرتي، ..وختمت الحلقة بأغنية "علي الحلوة والمرة".