شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لصحة الفم وتخفيف آلام الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

آلام الأسنان أحد أهم أنواع الآلام المزعجة والمرهقة للغاية، لأنها تسبب آلامًا في الفم والضروس وفي الرأس، وقد تتسبب في الإصابة بالصداع الشديد.وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي، فإن هناك مجموعة من العلاجات المنزلية التي يمكنها أن تعالج آلام الأسنان بشكل سهل وسريع منها:

شطف الفم بالماء المالح

المضمضة بالماء الدافئ المالح بأن تضع نصف ملعقة صغيرة من الملح على كوب من الماء، يهدئ من آلام الأسنان بشكل واضح.

مسكن الآلام الآمن

تناول قرص مسكن للآلام آمن حتى تذهب إلى طبيبك وتتعرف على سبب الألم أو الوجع في الأسنان.

كمادات باردة

ضع كمادات الثلج على خدك لتخفيف الألم، خاصة إذا كان السن مكسورًا أو مفكوكًا أو أن هناك تورمًا.

زيت القرنفل

افرك زيت القرنفل مباشرة على المنطقة التي تؤلمك، أو انقع قطعة من القطن في زيت القرنفل وضعها على السن، فيعتبر نوعًا من المخدر البسيط لآلام الأسنان.

الشاي بالنعناع

من المشروبات الصحية التي تعزز صحة فمك، ولكن ضع كيسًا من الشاي بالنعناع المبرد في الثلاجة على أسنانك المؤلمة لتهدئ من ألمها.

زيت جوز الهند

يمكن وضع القليل أو المضمضة بزيت جوز الهند لتقليل حدة آلام الأسنان، كما أنه يمكن إضافة القليل منه إلى غسول الفم المعتاد لتقليل التهابات اللثة وتخفيف الآلام.

اذهب إلى طبيبك المختص

الذي يحدد سبب الآلام الناتجة من الأسنان والضروس، وكذلك يحدد طبيعة العلاج الدائمة التي تقيك من آلام الأسنان لمدة طويلة.