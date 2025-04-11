شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال: حماسة أحمد غزي في "قهوة المحطة" فرقت معايا وحرصه يفتح النفس والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال أن شكسبير يُعد أصل المسرح والفن، قائلاً: "أول مرة قرأت فيها شكسبير أصبت بالذهول؛ لأن كتاباته كانت قريبة جدًا من مشاعري. الفنان الراحل نور الشريف كان يحفظ مشاهد من أعمال شكسبير، وكان يتفاعل معي حين أحدثه عن كتاباته."

وأضاف كمال، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، أنه جاء من سوهاج وهو متأثر بشكسبير، ويشعر أن المآسي الكبرى التي كتبها يمكن إعادة تقديمها مرات عديدة، موضحًا: "المآسي الكبرى يمكننا إعادتها مرارًا وتكرارًا، لأن الإنسان سيظل ينتقم، ويحب، ويكره. شكسبير يتميز برهافة الإحساس وخفة الظل."

وتابع قائلًا: "أنا مدين لشكسبير وللفن الأصيل بفكرة مسلسل (قهوة المحطة)." مشيرًا إلى أن الفنان أحمد غزي، منذ بدء تصوير المسلسل، كان يتواصل معه باستمرار وبدون خجل ليستفسر عن كل تفاصيل الشخصية.

واستكمل: "فضول أحمد غزي وأسئلته الكثيرة أثرت فيّ بشكل كبير. كان حريصًا على أداء الشخصية بإتقان، ويهتم بأدق التفاصيل، ولا يريد أن يخطئ لا في اللغة العربية ولا في اللهجة الصعيدية، وكان يسعى لأن يظهر كل شيء بأفضل صورة ممكنة."