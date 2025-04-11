شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المجانية المقدمة من البنوك حتى نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم البنوك العاملة في مصر وعددها 37 بنك، عدة خدمات مجانيه ، حتى نهاية الشهر الجارى ومنها...

ويتواجد موظفو البنوك العاملة بالسوق المصري خارج مقراتها لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري. ومن هذه الخدمات:

* فتح الحسابات مجانًا للمواطنين وبدون حد أدنى للرصيد.

* إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.

* إصدار البطاقات المدينة.

* إصدار المحفظة الإلكترونية للبنك.

* إصدار خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

* تقديم أنشطة التثقيف والتوعية المالية

ويتواجد موظفو البنوك في أماكن التجمعات مثل الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وغيرها، خاصة وأن البنك المركزي المصري يمتلك شراكات قوية لتعزيز الشمول المالي مع العديد من الجهات مثل وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

